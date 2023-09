Coppa Davis, Italia-Cile: Arnaldi verso la maglia da titolare. Sarà ballottaggio Sonego-Musetti, Vavassori ancora out

Da Bologna

I tempi sono maturi, Matteo Arnaldi si avvicina sempre di più ad una maglia da titolare. Secondo quanto appreso da Sportface, iniziano ad essere sempre più chiare le idee sulla scelta del singolarista che aprirà le danze contro Cristian Garin nel confronto di Coppa Davis tra Italia e Cile. Per il sanremese, fresco di esordio in azzurro, dovrebbe arrivare la fiducia anche in singolare come preventivato già nelle ore successive alla dolorosa sconfitta contro Diallo e compagni.

Per Volandri si prospetta più complicata la scelta del numero uno che affronterà Nicolas Jarry, aperto il ballottaggio tra Sonego e Musetti che condizionerà anche la scelta del partner di Bolelli. Niente da fare per Andrea Vavassori, persistono i problemi alla schiena che gli hanno già negato il debutto nel doppio contro il Canada.