Coppa Davis 2024: ok Stati Uniti e Spagna, battute Cile e Repubblica Ceca

Non solo Italia, anche Stati Uniti e Spagna non hanno deluso nella giornata di Coppa Davis 2024. Per la nazionale a stelle e strisce è arrivata una vittoria netta per 3-0 contro il Cile, in un testa a testa comunque equilibrato. Reilly Opelka ha battuto per 6-3 4-6 7-6(3) Cristian Garin dopo due ore e mezza di gioco, con il cileno che ha iniziato malissimo al tiebreak, andando sotto per 5-1, non riuscendo poi a recuperare. In scena, poi, l’attesissimo confronto da Brandon Nakashima e Alejandro Tabilo: il cileno spreca cinque palle break, e allora si va al tiebreak, dove Nakashima vola sul 6-1, si fa rimontare fino al 6-5 ma poi piazza il mini break decisivo. Il secondo set è tutto a favore di Tabilo (2-6) e si va quindi al terzo set: si arriva ancora al tiebreak, dove ancora una volta è Nakashima a prevalere, per 7-3. Nella partita di doppio, infine, Krajicek/Ram battono in rimonta Barrios Vera/Soto.

Per quanto riguarda la Spagna, contro la Repubblica Ceca è arrivato un successo per 2-1. Roberto Bautista-Agut ha ottenuto un grande risultato battendo in due set Jiri Lehecka. Lo spagnolo perde subito il turno al servizio, ma si riprende il break nel quarto gioco (2-2); la partita prosegue on serve fino al tiebreak, dove Bautista-Agut vola sul 6-0, indirizzando il parziale. Nel secondo set, lo spagnolo mette a segno il doppio break che gli permette di ammortizzare il contro break subito nell’ottavo gioco, vincendo infine il set per 6-4. Per Carlos Alcaraz è invece arrivata una vittoria per ritiro contro Tomas Machac: dopo un break e contro break immediati nei primi due giochi, il primo set è di livello abbastanza basso, con ben 40 errori non forzati tra i due, e vede prevalere il ceco al tiebreak. Il secondo set è senza storia e vede Alcaraz imporsi 6-1, e prima del terzo parziale arriva il ritiro di Machac per continue fitte alle gambe. Infine, nel doppio, Alcaraz/Granollers vincono in rimonta su Mensik/Pavlasek per 6-7(2) 6-3 7-6(2).

La Gran Bretagna, infine, ha superato per 2-1 la Finlandia. Daniel Evans ha battuto per 7-6(3) 6-2 Eero Vasa, mentre Billy Harris ha avuto la meglio su Otto Virtanen in un match equilibrato terminato 6-4 7-6(4). Nel doppio, infine, la Finlandia ha accorciato grazie alla vittoria di Heliovaara/Virtanen su Evans/Skupski per 7-6(4) 7-5.