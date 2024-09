Coppa Davis 2024: la Spagna prima nel girone di Valencia, il Canada vola a Malaga

Mentre a Bologna c’è l’Olanda che proverà a qualificarsi, tutto è già ufficiale dagli altri gironi della Coppa Davis dopo quest’ultima giornata di incontri. A Valencia c’era uno scontro diretto tra i padroni di casa della Spagna e l’Australia per la prima posizione nel girone. E pur senza Carlos Alcaraz, tenuto a riposo, gli iberici sono riusciti a prevalere sugli Aussies per 2-1. Fondamentale il successo in rimonta di Pablo Carreno-Busta per 2-6 6-2 7-6(3) su Jordan Thompson, così come quello del doppio Granollers/Martinez su Ebdel/Purcell per 5-7 6-4 6-4. Nel mezzo, aveva rimesso le cose in parità Alexei Popyrin con un duplice 6-4 su Martinez.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

A Manchester è il Canada a centrare l’accesso alle final-8 e lo fa da prima in classifica. La vincitrice dell’edizione 2022 della competizione, viene trascinata dai due singolaristi: Denis Shapovalov vince 6-0 7-5 su Daniel Evans, mentre Felix Auger-Aliassime si aggiudica il match del giorno per 7-6(8) 7-5 su Jack Draper. Eliminata la Gran Bretagna, con l’Argentina che si qualifica come seconda.

A Zhuhai era già tutto deciso, con Stati Uniti e Germania nelle prime due posizioni. In una sfida che valeva il terzo posto vittoria per il Cile contro la Slovacchia: Garin batte Gombos 2-6 6-1 6-2; Kovalik supera Tabilo 6-4 6-7(5) 6-1 e infine il doppio decisivo va a Barrios Vera/Jarry su Gombos/Kleijn per 6-4 6-7(3) 7-6(5).