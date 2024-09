Coppa Davis 2024: Berrettini torna con un successo su Fonseca, primo punto dell’Italia sul Brasile

Matteo Berrettini torna in campo in Coppa Davis dopo due anni e lo fa con una vittoria. L’ex numero 6 Atp ha infatti sconfitto in due set il brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-1 7-6(5) in un’ora e 22 minuti di gioco. Primo set dominato dal portacolori azzurro, bravo e cinico poi nel secondo parziale a chiuderla recuperando nel tie break. Il successo di Berrettini dà così il primo punto all’Italia contro il Brasile: la sfida proseguirà tra poco con l’incontro tra Matteo Arnaldi e Thiago Monteiro.

“Mi è mancata quest’atmosfera, queste persone, il calore del pubblico – ha detto Berrettini a fine partita ai microfoni di Sky Sport -. Bisognava godersela, divertirsi, stare qui, prendere il calore della gente e fare il mio meglio. Sono molto contento. Sul tie break mi sono detto di continuare a lottare anche quando ero sotto 0-4“. Sul suo avversario, ribattezzato “Baby Sinner”, il finalista di Wimbledon 2021 ha aggiunto: “Fonseca è davvero molto molto forte, un grandissimo talento. In bocca al lupo a lui, sono contento per me“.

RISULTATI E CLASSIFICHE COPPA DAVIS 2024

LA CRONACA DEL MATCH – Inizio impeccabile di Berrettini con quattro prime a segno e game tenuto comodamente. Lo stesso non succede nel primo turno di battuta di Fonseca: il brasiliano parte contratto e sbaglia soprattutto col rovescio, così dall’altra parte Matteo ne approfitta e si prende subito il break del 2-0, che poi conferma portandosi in maniera agevole sul 3-0. Il brasiliano riesce a sbloccarsi grazie ad un paio di buone prime, su cui l’azzurro non riesce a rispondere, e muove così lo zero dalla sua casella. Fonseca prende coraggio e prova a spingere in risposta arrivando fino al 15-30: una strepitosa difesa di Berrettini, conclusa da un lob chirurgico, gli dà però il punto e gira il game, chiuso poi col solito servizio e dritto. Non sfruttata la mezza chance, il giovane classe 2006 capitola nuovamente, concedendo un altro break al finalista di Wimbledon 2021 per effetto di un paio di pesanti errori. Matteo non si lascia pregare e col servizio e dritto chiude in soli 23 minuti per 6-1 il primo set.

RIVIVI IL LIVE

Nel secondo parziale cambia il leitmotiv del match: Fonseca sale di livello e riesce a tenere i turni di battuta al servizio, anche correndo alcuni rischi ma sempre cavandosela con una buona brillantezza e dimostrando il suo valore. Viceversa diventano più complicati i turni di Berrettini, che si salva appellandosi al suo servizio. Il brasiliano è bravo a salvare due palle break nel terzo gioco con una splendida volée e con la prima vincente, mentre nei turni successivi si salva brillantemente senza concedere chance. Fa più fatica rispetto al primo set Matteo, che però non concede a sua volta palle break. Sul 5-5 Berrettini sente l’odore del sangue e spingendo in risposta trova il break del 6-5 che lo porta a servire per chiudere. Il romano però commette troppi errori col rovescio, mentre dall’altra parte Fonseca spinge a tutto braccio e si riprende il break, allungando così sorprendentemente il match al tie break. Qui il classe 2006 parte fortissimo, con due mini break che lo portano subito sul 4-0. La risposta di Berrettini però non si fa attendere: li recupera entrambi e tiene in battuta, arrivando al match point, dove Fonseca rovina tutto col doppio fallo per il definitivo 7-5 che dà il primo punto all’Italia in Coppa Davis sul Brasile.