Coppa Davis 2023, Bolelli: “Un pensiero a mio fratello Fognini, con lui 15 anni di Davis”

Simone Bolelli non ha giocato in questa settimana di Malaga, ma c’è anche lui tra i vincitori della Coppa Davis 2023. Dopo 15 anni in Nazionale, un meritato trionfo per il bolognese: “Ci tenevo, ci speravo, sapevo che questa poteva essere la volta buona“ – ha dichiarato il bolognese ai microfoni di Sky Sport. “Siamo partiti da Bologna con grandi sofferenze, siamo arrivati qui salvandoci nei quarti al doppio e in semifinale con Jannik che annulla tre match point. Tutti segnali che ci hanno fatto capire che poteva essere la volta buona. Io ho fatto poco, gli altri ragazzi hanno fatto capire di essere dei campioni.

“Vorrei ringraziare la mia famiglia, soprattutto un pensiero a mio padre, che sta attraversando un momento non semplice. L’altro è per mio fratello Fognini, ho passato con lui quindici anni di Davis, un ringraziamento speciale a lui. Oggi ho visto che ha vinto un Challenger, gli auguro di tornare ai suoi livelli perché se lo merita”, ha concluso Bolelli.