Coppa Davis 2023: Arnaldi supera Borg in due set e manda l’Italia ai quarti di finale

Arnaldi supera 6-4 6-3 Leo Borg e firma la qualificazione dell’Italia. Grazie alla vittoria del 2001 sanremese infatti la nazionale del capitano Filippo Volandri è matematicamente qualificata per i quarti di finale di Malaga. Nel primo set comincia subito male Arnaldi, che appare contratto e subisce il break in apertura. Borg al contrario è pimpante in avvio e scappa dunque sul 3-1 facendo vedere buoni segnali soprattutto al servizio. L’inesperienza dello svedese si fa però sentire, e il figlio del leggendario Bjorn cala alla distanza. L’azzurro ne approfitta e prima recupera il break di svantaggio e poi si porta sul 5-4. Qui Borg al servizio commette un pasticcio e con due doppi falli di fila consegna il primo parziale ad Arnaldi con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set alza il ritmo fin da subito Arnaldi, ma Borg si dimostra più duro del previsto e tiene comodamente nei game al servizio. Gara in equilibrio fino all’ottavo game, quando l’azzurro riesce a strappare il servizio all’avversario, garantendosi così l’occasione di servire per il match. Sul 5-3 Borg non molla e si conquista anche una chance per riprendersi il servizio, ma il terzo match point è quello buono per Arnaldi che chiude 6-3 e porta avanti 1-0 l’Italia sulla Svezia. Tra poco andrà in scena il secondo singolare tra Sonego ed Elias Ymer.