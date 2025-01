Nella mattinata di oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i rappresentanti della Federvela per celebrare i successi olimpici e mondiali del 2024. Presenti i protagonisti di Parigi Ruggero Tita e Caterina Banti (oro nel Nacra-17) e Marta Maggetti (oro nell’iQFoil). Hanno preso parte all’udienza anche lo skipper di Luna Rossa Massimiliano Sirena insieme agli equipaggi, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il Segretario generale del CONI Carlo Leonardo Mornati. “Negli ultimi anni sono successe tante cose importanti per la Federazione Italiana Vela, che è un’eccellenza del sistema sportivo italiano. La vela è diventata una disciplina polivalente con tantissime specialità diverse. Il doppio oro arrivato ai Giochi di Parigi è stato un qualcosa di storico che non era mai successo nella storia della Federazione. Ruggero Tita e Caterina Banti sono stati l’unico equipaggio che è riuscito a bissare il successo di Tokyo. Bisogna menzionare anche l’America’s Cup dove sia le ragazze che i ragazzi hanno ottenuto grandi risultati“, le parole in apertura di udienza di Malagò. Successivamente ha preso la parola il numero 1 della FIV Ettorre: “Il nostro movimento non lavora solo per ottenere risultati, ma per promuovere anche valori morali e sociali con il fine di diffondere la cultura della vela in tutto il Paese. La vela è molto di più di una disciplina, è una scuola di vita. Ci stiamo impegnando per rendere il nostro sport sempre più inclusivo senza mai dimenticare il fattore ambientale. I tanti quarti e quinti posti ottenuti testimoniano un movimento in grande crescita. Grandi risultati anche a livello giovanile con sei medaglie d’oro ai Mondiali junior sul Lago di Garda. Inoltre, i ragazzi e le ragazze di Luna Rossa ci hanno fatto sognare nell’America’s Cup di Barcellona”. Finisce tra gli applausi della platea il discorso di Caterina Banti, oro a Parigi con Ruggero Tita. Ecco le sue parole: “Negli ultimi anni abbiamo combattuto e lavorato strenuamente determinati a perseguire i nostri obiettivi e a realizzare i nostri sogni. Abbiamo reso la nostra mente più veloce e fatto diventare le nostre imbarcazioni più veloci. Abbiamo saputo valorizzare i punti di forza di ognuno dei nostri compagni, rendendo complementari tutte le nostre diversità. Tutto per raggiungere un obiettivo comune. Vogliamo sognare in grande e ci siamo prefissati obiettivi importanti sempre nel rispetto dei valori dello sport”.

Ha concluso l’udienza il presidente della Repubblica Mattarella: “È un grande piacere incontrare tutti i ragazzi della Federazione Italiana Vela. Sono arrivati tanti successi degli ultimi anni, in particolare il 2024 ha dimostrato che il movimento della vela è in grande espansione ribadendo il grande legame dell’Italia con il mare e la vela. Il coinvolgimento dei giovani è il più grande successo a cui uno sport può ambire, nel rispetto per dell’ambiente e di ciò che lo circonda. Seguire questa estate Luna Rossa nell’America’s Cup è stato coinvolgente”. Al termine della celebrazione la Federvela ha consegnato a Mattarella la miniatura degli scafi che hanno conquistato l’oro ai Giochi di Parigi 2024 e una maglietta firmata da tutti gli atleti della Federazione, mentre Luna Rossa lo scafo, sempre in miniatura, dell’imbarcazione che ha vinto l’America’s Cup 2024. Incontro che è terminato dopo le foto di rito con tutti i rappresentanti della Federvela.