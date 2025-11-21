Sabato 22 novembre allo stadio Ferraris la prima sfida assoluta tra gli Azzurri e la selezione sudamericana. Pre partita dalle 20.40 con le leggende Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Un weekend ricchissimo con altri sei test match internazionali

Il mese dedicato alla grande palla ovale propone un nuovo appuntamento imperdibile sulle reti Sky e in streaming su NOW: le Quilter Nations Series, uno dei momenti più attesi del calendario internazionale del rugby. Come tradizione, novembre porta con sé una lunga serie di test match di altissimo livello, tutti in diretta sulla Casa dello Sport.

Italia-Cile: una prima assoluta allo stadio Ferraris

Sabato 22 novembre, la Nazionale italiana scenderà in campo per la prima volta nella sua storia contro il Cile. Il calcio d’inizio è fissato alle 21.10, con diretta su Sky Sport Arena e NOW, ma il collegamento partirà dalle 20.40 con un ricco pre partita.

Protagonisti in studio due icone del rugby azzurro, Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i temi più caldi del match.

A bordocampo ci sarà Moreno Molla, pronto a raccogliere sensazioni e commenti dei giocatori. La telecronaca sarà affidata alla coppia Francesco Pierantozzi – Andrea De Rossi.

Al termine della gara spazio a un approfondito post partita, con analisi, interviste e le prime reazioni dai protagonisti.

Un weekend pieno di test match internazionali

Il fine settimana offrirà agli appassionati altri incontri di altissimo profilo nelle Quilter Nations Series.

Sabato 22 novembre

Galles – All Blacks , ore 16.10 , in diretta su Sky Sport Arena e NOW

Irlanda – Sudafrica , ore 18.40 , Sky Sport Arena e NOW

Francia – Australia, ore 21.10, Sky Sport Mix e NOW

Domenica 23 novembre

Scozia – Tonga , ore 14.40 , Sky Sport Max e NOW

Inghilterra – Argentina , ore 17.10 , Sky Sport Max e NOW

A seguire, per la 10ª giornata del TOP 14, in diretta alle 21.05 su Sky Sport Arena e NOW, la sfida Stade Français – Tolone

Notizie, highlights e contenuti digitali

Durante tutto il periodo delle Quilter Nations Series, Sky Sport 24 seguirà da vicino ogni appuntamento con aggiornamenti, interviste e highlights.

Il grande rugby continuerà a essere protagonista anche sui profili social di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport.

PROGRAMMAZIONE COMPLETA – QUILTER NATIONS SERIES SU SKY E NOW

Sabato 22 novembre

Partita Orario Canali Telecronaca Galles – All Blacks 16.10 Sky Sport Arena / NOW Fusetti – Frati Irlanda – Sudafrica 18.40 Sky Sport Arena / NOW Malpezzi – Moscardi Italia – Cile 21.10 Sky Sport Arena / NOW Pierantozzi – De Rossi Francia – Australia 21.10 Sky Sport Mix / NOW Malpezzi – Frati

Domenica 23 novembre