Australian Open 2024, Tsitsipas: “Ci vorrà qualche giorno per riprendermi da questa sconfitta”

“Ci vuole qualche giorno per riprendersi da una sconfitta del genere. Mi prenderò un po’ di tempo per riflettere e prepararmi al meglio per la prossima volta che giocherò contro di lui. Non ho sensazioni negative ma di continua evoluzione. Il cambiamento è sempre costante, un giorno sei tra i primi 10 e il giorno dopo non lo sei più, quindi devi continuare a lavorare. Ci sono molti più momenti nella tua carriera che sono dolorosi e difficili da affrontare rispetto ai momenti di gloria in cui stappi lo champagne per festeggiare“. Questo il pensiero di Stefanos Tsitsipas, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Taylor Fritz agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024.

Il greco ha poi analizzato la sfida: “Sapevo che mi aspettava una partita difficile contro un avversario contro cui avevo già giocato a Melbourne e che si sente molto a suo agio su questi campi perché ha un gioco che si adatta in modo fenomenale ad essi. Dovevo farmi trovare pronto per affrontarli, ma purtroppo non ho fatto bene. Lui ha giocato ad alto livello e ha meritato la vittoria“. Sulle parole del padre durante la pausa del terzo set, infine: “Mi ha incoraggiato e mi ha detto di non smettere di crederci. È bravo. Non ricordo esattamente cosa mi ha detto perché avevo molte cose in mente, ma voleva che entrassi nel gioco“.