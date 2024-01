Australian Open 2024, Djokovic si sbarazza in tre set di Etcheverry. Avanzano Tsitsipas e Fritz

Tomas Etcheverry nei primi due turni aveva mietuto vittime dall’illustre passato, ovvero Andy Murray e Gael Monfils. Oggi l’argentino si ritrovava dall’altra parte della rete un altro giocatore della medesima generazione, ma che 36 anni sembra proprio non dimostrarli. Novak Djokovic vince 6-3 6-3 7-6(2) e avanza agli ottavi di finale, in una giornata in cui hanno proseguito il percorso anche gli altri top-10 della parte alta di tabellone.

Oltre a Sinner e De Minaur, vittoriosi senza patemi rispettivamente su Baez e Cobolli, vince anch Stefanos Tsitsipas. Il greco non ha incontrato problemi nel match contro il classe ’04 Luca Van Assche, imponendosi con lo score di 6-3 6-0 6-4. Avanza anche Taylor Fritz, il quale era chiamato a un impegno tutt’altro che banale contro il talentuoso magiaro Fabian Marozsan: dopo aver perso il primo set per 6-3, lo statunitense ha rimontato vincendo i successivi tre per 6-4 6-2 6-2.

Il prossimo avversario di Sinner sarà Karen Khachanov, che in apertura di programma ha sconfitto 6-4 7-6(4) 4-6 7-6(5) il ceco Machac, recuperando anche un break di svantaggio nel corso della seconda frazione di gioco. Mancano all’appello due sfide, quella tra Adrian Mannarino e Ben Shelton ed infine il match tra Korda e Rublev.