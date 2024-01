Australian Open 2024, Day 3: Gasquet per Alcaraz, l’ex vincitrice Kenin per Swiatek. Giorgi sfida Azarenka

Ancora diversi big e 5 italiani che devono fare il loro esordio. Questo è il piatto offerto dalla terza giornata degli Australian Open, in cui verranno ultimati gli incontro di primo turno. Sulla Rod Laver Arena il programma sarà aperto dalla numero uno del mondo Iga Swiatek in un match certamente affascinante, perché delle due in campo è l’avversaria colei che finora è stata in grado di vincere questo torneo nel corso della sua carriera. Si tratta di Sofia Kenin, trionfatrice nell’edizione 2020 prima di incappare in un paio di annate molto complicate sia a livello fisico che mentale, prima di un 2023 che l’ha visto tornare protagonista sul circuito e tra le prime 40 della classifica WTA. Per una Swiatek che nella prima settimana degli Slam è di solito abituata a passeggiare, di certo non è un debutto sulla carta dei più semplici.

A seguire sarà il turno di Holger Rune, anche lui alle prese con un match che non è da sottovalutare contro Yoshihito Nishioka. L’esperto tennista nipponico sul veloce all’aperto è senza dubbio in grado di creare qualche grattacapo anche ad avversari top se questi non sono al top della condizione. C’è da dire che però il danese ha fornito tutto sommato dei segnali incoraggianti nel corso delle scorse settimane.

In sessione serale l’interesse è in particolar modo per il match tra due delle migliori giocatrici alla battuta dell’intero circuito femminile. Anche in questo caso l’urna non è stata favorevole a una delle prime teste di serie del tabellone, vale a dire Elena Rybakina. La n°3 del ranking e finalista della passata edizione, dovrà vedersela all’esordio contro Karolina Pliskova, scesa molto in classifica rispetto a un anno fa, ma che ha espresso un buon livello di tennis a Brisbane e pare intenzionata a risalire in questo 2024. Un Richard Gasquet apparso abbastanza in disarmo negli ultimi mesi, invece, non dovrebbe creare troppo problemi a Carlos Alcaraz, che torna a Melbourne a distanza di due anni, quando perse al debutto contro Matteo Berrettini al termine di uno splendido incontro in 5 set.

Sulla Margaret Court Arena spazio a Camila Giorgi, chiamata un impegno alquanto complicato contro Victoria Azarenka in un match in cui di certo non mancheranno i colpi vincenti e probabilmente anche gli errori da ambo le parti. Prima di loro, Casper Ruud incrocia la racchetta contro Albert Ramos-Vinolas. In sessione serale derby tedesco tra Zverev e Koepfer, mentre Jessica Pegula debutta contro la qualificata canadese Marino.

Tra gli altri incontri di giornata, da segnalare il cinese Shang che tanto ha impressionato nel torneo di Hong Kong e che con la sua wild card sfida l’americano McDonald. Gioca anche Emma Raducanu, impegnata contro Shelby Rogers, e dopo essere stata costretta a saltare il torneo di casa lo scorso anno, Ajla Tomljanovic giocherà sotto le luci dei riflettori della John Cain Arena contro Petra Martic. Jack Daper dopola finale raggiunta ad Adelaide dovrà mantenere alta la concentrazione contro Giron, mentre Dimitrov potrebbe non avere vita facile contro il sempre temibile Marton Fucsovics

Oltre alla citata Giorgi, sono ancora quattro gli azzurri che devono ancora esordire in questo Slam. Elisabetta Cocciaretto proverà a mettersi alle spalle l’incredibile sconfitta di pochi giorni fa ad Hobart contro la svizzera Sun. Una qualificata anche per Martina Trevisan, anche lei a secco di vittorie in questo inizio di stagione: per la toscana ci sarà la messicana Zarazua. Lorenzo Sonego dovrà vedersela contro Dan Evans in un match che si preannuncia molto equilibrato, mentre Giulio Zeppieri fa il suo debutto da professionista nel main draw dello Slam Down Under contro il veterano Dusan Lajovic in un match alla portata del nostro ragazzo.