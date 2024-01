Australian Open 2024, Bolelli e Vavassori volano in semifinale: sconfitti anche Krawietz e Puetz

Non c’è solo Jannik Sinner ancora in corsa agli Australian Open 2024 a difendere i colori dell’Italtennis. Nel doppio maschile continua il gran torneo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che superano anche i quarti di finale dopo aver battuto una delle coppie più collaudate del circuito, vale a dire quella tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, ottave teste di serie. Il match finisce 7-5 6-4 in favore del tandem azzurro, che da quest’anno ha deciso di fare coppia fissa dopo aver giocato insieme qualche mese nel corso della passata stagione. E arriva subito un enorme risultato per i nostri, i quali in semifinale sfideranno un’altra coppia tedesca, composta da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, arrivata decisamente a sorpresa fino a questo punto del torneo. Miglior risultato in carriera per Vavassori, che entra nei primi 30 di specialità, mentre Bolelli cerca il suo secondo titolo in Australia dopo quello con Fognini nel 2015.