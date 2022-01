Australian Open 2022, come cambia il tabellone senza Djokovic: buone notizie per Berrettini

by Giorgio Billone

Australian Open

Novak Djokovic non giocherà gli Australian Open 2022. Il tennista serbo è stato definitivamente costretto a lasciare il paese dopo la decisione della Corte Federale di non accogliere il suo ricorso. Il primo torneo Slam dell’anno, dunque, perde la sua testa di serie numero uno, il suo nove volte campione nonché detentore del titolo. Ma come cambia il tabellone senza Nole? Andiamo a scoprirlo. Innanzitutto, buone notizie per l’Italia, visto che il posto in main draw di Djokovic viene preso da Salvatore Caruso, primo lucky loser disponibile. Questo perché il cambio di tabellone è stato effettuato a sorteggio già concluso, in caso contrario sarebbe stato Rublev a portarsi in posizione numero uno. Sono dunque dieci i giocatori italiani in tabellone, una vera e propria pattuglia.

Ottima cosa l’esclusione di Djokovic anche per Matteo Berrettini: l’azzurro era finito proprio nel quarto di tabellone di Djokovic ed è ora il favorito da quella parte. C’è Alcaraz di mezzo, questo è vero, ma se il numero 7 al mondo e numero 1 italiano fa il proprio dovere, potrebbe serenamente ritrovarsi in semifinale, Norrie e Fognini permettendo. Per una volta, finire accoppiato al numero uno del seeding non è stato affatto male. Bene anche Lorenzo Sonego, che avrebbe dovuto affrontare Djokovic in un ipotetico terzo turno e che qui, se ci arriveranno entrambi, sfiderà proprio Caruso in un derby tutto italiano. Non cambia nulla, invece, per gli altri italiani nella parte bassa del tabellone.

