È terminata la prima sessione di allenamento ufficiale in vista della tappa di Coppa del mondo 2024 di sci alpino a Beaver Creek. Giornata positiva per le italiane: la più veloce, infatti, è stata Federica Brignone, che ha firmato il tempo di 1:34.13 dimostrando, soprattutto, gran confidenza con il tracciato in Colorado. Al terzo posto Marta Bassino a quattro decimo di distacco, mentre Laura Pirovano ha chiuso settima a +1.19. Grande protagonista di giornata, però, è stata ovviamente Sofia Goggia, al centro dell’attenzione per capirne le condizioni fisiche dopo l’infortunio gravissimo patito lo scorso febbraio. Ebbene, l’azzurra ha ovviamente optato per una discesa tranquilla, con tanto margine a disposizione, per prendere confidenza nuovamente con la neve, chiudendo al dodicesimo posto a +1.52. Alle sue spalle altre due compagne reduci da infortuni, Nicol Delago ed Elena Curtoni, che hanno concluso rispettivamente 22esima e 26esima. Seguono Nadia Delago 28esima, Roberta Melesi 30esima, Vicky Bernardi 34esima e Sara Thaler 46esima.

“La pista è molto ripida, io sinceramente non sono riuscita a capire la parte centrale, dove mi è mancato il timing nelle varie curve per cui sono andata a spasso nella parte centrale. Guarderò molto il video, la pista è molto tecnica, come conferma la presenza di tre gigantiste ai primi tre posti. Ci sono altre due prove per migliorare sotto tutti gli aspetti”, le parole di Goggia riportate dalla Fisi.