Atp e Wta Eastbourne 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 24 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp e Wta di Eastbourne 2024 di lunedì 24 giugno. Nel combined sull’erba inglese nella settimana che precede Wimbledon iniziano i match dei tabelloni principali dopo le qualificazioni. Sul Centre Court si parte con il derby tra le wild card inglesi Harris e Fearnley, tra le donne fa il suo esordio anche Jelena Ostapenko, attesa da Minnen. Di seguito il programma completo, con gli orari italiani.

Centre Court

Ore 12:00 – Harris vs Fearnley

Non prima delle 13:30 – Dart vs Bouzkova

A seguire – Ostapenko vs Minnen

Non prima delle 16:30 – Giron vs Cerundolo

Non prima delle 18:00 – Fernandez vs Krejcikova

Campo 1

Ore 12:00 – Linette vs Pavlyuchenkova

Non prima delle 13:30 – Purcell vs Djere

A seguire – Shang vs Etcheverry

Non prima delle 17:00 – Yuan vs Potapova

Campo 2

Ore 12:00 – Cirstea vs Kalinina

Non prima delle 13:30 – Maroszan vs lucky loser