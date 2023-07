Atp Umago 2023, Arnaldi ai quarti di finale: battuto Cobolli in due set

Matteo Arnaldi batte Flavio Cobolli nel derby italiano e approda ai quarti di finale dell’Atp 250 di Umago. Sulla terra rossa croata, il tennista ligure ha battuto il 21enne numero 148 del ranking Atp col punteggio di 6-3 7-6 (5) in un’ora e cinquantuno di gioco. Ai quarti di finale Arnaldi sfiderà il vincente del match Lehecka-Thiem. Il numero 76 al mondo strappa subito il servizio in apertura e deve cancellare cinque palle per il controbreak, per poi portarsi sul 6-3. Nel secondo set si va rapidamente sul 5-4. Al decimo gioco Arnaldi viene fuori dal momento di crisi e cancella due set point. La scossa arriva in risposta, con il break che sembra spianare la strada per la vittoria. La reazione d’orgoglio di Cobolli però trascina il set al tie break, dove ad imporsi è comunque Arnaldi sul 7-5. Si tratta della terza vittoria su quattro precedenti contro il classe 2002 per il sanremese. Cobolli si era imposto nel primo incrocio nel 2021 al Challenger di Napoli-2, il sanremese nel 2022 invece aveva avuto la meglio a Cordenons e Vicenza.