Sebastian Baez si è confermato campione del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. L’argentino ha infatti battuto in finale il francese Alexandre Muller, con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco, vincendo il principale torneo brasiliano per il secondo anno di fila e ottenendo il settimo titolo in carriera sul circuito maggiore. Il 24enne di Buenos Aires diventa quindi il primo giocatore nella storia del Rio Open a vincere il torneo da campione in carica. Per Muller si chiude comunque una settimana estremamente positiva, dopo il primo titolo ATP vinto a inizio anno ad Hong Kong: il 28enne francese balza infatti al numero 41 del ranking mondiale, migliorando di 15 posizioni il precedente best ranking. Il suo inizio di stagione è davvero da applausi, con nove vittorie a fronte di appena tre sconfitte a livello di tabelloni principali.

La cronaca del match

La partita si apre con Baez che ottiene il break nel terzo game, sfruttando da subito le sue abilità nello scambio da fondo campo. Muller però non ci sta e prova a rendere la vita difficile all’argentino, dopo aver battuto tre suoi connazionali nei turni precedenti. Il francese, giustiziere di Fonseca al primo turno, prova a tornare nel primo set ma non sfrutta quattro palle break tra quarto e sesto game e alla fine cede nuovamente la battuta per il 6-2 che consegna il parziale a Baez.

Quest’ultimo prova a partire forte anche nel secondo set, mostrando anche una miglior condizione atletica rispetto all’avversario. Ancora una volta il break arriva nel terzo game, ma stavolta il controbreak di Muller è immediato: il francese riesce con un moto d’orgoglio ad accorciare gli scambi, sorprendendo l’argentino con un tennis più aggressivo e vario. Il tutto si rivela però un fuoco di paglia, perchè Baez ottiene di nuovo il meritato break di vantaggio nel settimo game, salendo sul 4-3 per poi chiudere senza particolari patemi sul 6-3.

Il classe 2000 conferma così la sua capacità di rimanere con i nervi saldi nelle finali ATP. Davvero impressionante infatti il suo bilancio, che recita di sette vittorie a fronte di appena due sconfitte a livello di finali nel massimo circuito. Per Baez adesso c’è subito il torneo di Santiago del Cile, che affronterà da numero 3 del seeding: per l’argentino al secondo turno ci sarà uno tra il connazionale Comesana (battuto da Muller in semifinale a Rio) o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Per Muller invece c’è l’impegno di Acapulco: sul cemento messicano il 28enne esordirà contro un avversario decisamente complicato come Frances Tiafoe.