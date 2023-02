Atp Marsiglia 2023, Brancaccio avanza nelle qualificazioni: Nava sconfitto in rimonta

Raul Brancaccio supera in rimonta in tre set 3-6 7-6(7) 6-1 lo statunitense Emilio Nava nel match valevole per il primo turno delle qualificazioni del torneo Atp di Marsiglia 2023. Dopo una prima fase di equilibrio, nel primo set è l’americano ad alzare il livello, conquistando ben quattro palle break e strappando il servizio all’azzurro. Quest’ultimo non riesce a reagire ed è costretto ad arrendersi sul 3-6. Nel parziale successivo, però, il tennista italiano dà vita ad una grande battaglia: nel quarto game perde il servizio, ma lo riconquista immediatamente alla sua prima palla break dell’intera partita.

A quel punto i due contendenti cercano di sbagliare il meno possibile, assicurandosi il tie-break: l’altalena di emozioni alla fine premia Brancaccio, che chiude sul 7-6(7) e porta la contesa al terzo. In questa fase di partita non c’è storia perché l’azzurro prende il controllo delle operazioni, mettendo a segno ben tre break, che non lasciano alcuno scampo a Nava. Brancaccio stende in tre set lo statunitense ed avanza al successivo turno di qualificazioni.