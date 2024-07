Atp Kitzbuhel 2024: Berrettini piega Hanfmann e vola in finale

Matteo Berrettini stacca il pass per la finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2024. Sulla terra rossa delle Alpi austriache, il tennista romano ha piegato la resistenza di Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 30 minuti di gioco. Gara pressoché perfetta dell’azzurro, che ha concesso le briciole al servizio, salvando con un ace l’unica palla break avuta dal tedesco. Sulla strada tra Matteo e il secondo titolo consecutivo dopo quello di Gstaad c’è ora il vincente dell’altra semifinale tra Hugo Gaston e Facundo Diaz Acosta, in programma nel pomeriggio. In ogni caso sarà un avversario alla portata di Berrettini, che in caso di successo tornerebbe in top 40.

TABELLONE

MONTEPREMI

LA CRONACA DEL MATCH – Primi game in cui la fa da padrone chi serve, senza troppi acuti in risposta. L’equilibrio si spezza nel quinto game, quando Berrettini si fa aggressivo in risposta e costringe il suo avversario ad un paio di errori: quello col rovescio è decisivo per il break, che consente a Matteo di portarsi avanti. Sul 4-3 l’azzurro è bravo ad annullare con l’ace l’unica chance di break concessa ad Hanfmann, e grazie a 4 ace nell’intero gioco si salva e vola sul 5-3. Senza patemi l’ex numero 6 Atp chiude, ancora una volta con un ace, e si porta a casa il primo set per 6-4.

L’andamento del secondo set è grosso modo identico al primo: grande equilibrio iniziale, con pochissimi punti vinti in risposta da parte di entrambi fino al momento della svolta. Questa volta arriva nel sesto game, quando Matteo sfrutta un paio di regali di Hanfmann, per ultimo il doppio fallo, e si prende il break del 4-3 che lo avvicina allo striscione del traguardo. Berrettini avrebbe anche la chance per chiudere la gara in risposta, ma il tedesco è bravo e caparbio ad annullare tre match point e a salvarsi. A nulla può però poco più tardi, quando Berrettini martella col servizio e chiude nuovamente 6-4 guadagnandosi l’accesso alla finale del torneo.