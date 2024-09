Atp Hangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 settembre con Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 19 settembre per quanto riguarda l’Atp 250 di Hangzhou 2024. Sono ben nove gli incontri di primo turno in programma sul cemento cinese, dove spicca la presenza di tanti tennisti locali. In campo anche Mattia Bellucci, unico azzurro rimasto in tabellone dopo le eliminazioni di Nardi e Darderi.

CENTER COURT

Ore 05:30 – Marterer vs (8) Nishioka

Non prima delle 07:30 – (WC) Bu vs Gaston

a seguire – Moutet vs Carballes Baena

a seguire – (WC) Wu vs (Q) Wong

Non prima delle 13:30 – (6) Zhang vs (Q) Yevseyev

COURT 1

Ore 06:00 – Hijikata vs Dzumhur

a seguire – Shevchenko (Q) Trungelliti

a seguire – Nagal vs (Q) Uchiyama

a seguire – Karatsev vs Bellucci