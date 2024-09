Bologna-Shakhtar Donetsk a rischio rinvio? Allerta rossa per maltempo e campo pesante

Sarà un campo pesante, al limite della praticabilità, quello dello stadio Renato Dall’Ara, dove alle ore 18.45 è in teoria in programma la sfida tra Bologna e Shakhtar Donetsk, che però è ora a rischio rinvio. Il grande ritorno dei rossoblù in Champions League è funestato dalla pioggia e dall’allerta rossa per maltempo a partire da mezzogiorno: in effetti, si è scatenato un violento temporale sul capoluogo emiliano e il campo potrebbe non reggere. Anche perché, così come da disposizioni Uefa, non sono stati piazzati i teloni perché vanno ultimati i preparativi tecnici e tecnologici, come riporta l’Ansa.

Ma quanto filtra dai due club lascia trapelare ottimismo: l’Uefa non ha ancora dato alcuna comunicazione legata a un possibile rinvio e dunque lo svolgimento del match non è in dubbio, almeno fino a un’ora prima, quando l’arbitro entrerà sul terreno di gioco per verificare la praticabilità del prato.