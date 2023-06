Atp Halle 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 22 giugno con Sinner-Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 22 giugno del torneo Atp di Halle 2023. Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego aprirà il programma alle ore 12:00 sul Centrale. A seguire, il match dal quale uscirà il prossimo avversario di uno dei due nostri giocatori: Bublik contro Struff. Rublev sfiderà poi Hanfmann, mentre Hurkacz dovrà vedersela contro Griekspoor.

OWL ARENA

Ore 12:00 – Sonego vs (4) Sinner

a seguire – Bublik vs Struff

a seguire – (3) Rublev vs Hanfmann

Non prima delle 17.30 – Grieskpoor vs (6) Hurkacz