Atp Gstaad 2024, Berrettini vola ai quarti di finale: battuto Galan in due set

Matteo Berrettini vince e convince ancora all’Atp 250 di Gstaad in Svizzera. Il tennista romano ha chiuso agilmente in due set contro il colombiano Galan con il punteggio di 6-4 6-2. Berrettini, con una media altissima sulle prime di servizio e una doppia cifra di ace, con questa vittoria rientra nei primi 70 del world ranking. Ai quarti di finale troverà il vincitore del match tra Auger-Aliassime e Hanfmann.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo set che parte male per Berrettini: complice il vento, dall’inizio del torneo una costante sui campi svizzeri, subisce subito un break da parte di Galan che prova a scappare. Il colombiano e il tennista romano si rincorrono un po’: Galan ha un buon servizio ma pecca negli scambi, Berrettini invece è micidiale, con oltre l’85% di prime tiene due game a zero e pone le basi per la rimonta. Rimonta che avviene, ace dopo ace, con il controbreak dell’ottavo game che riporta in parità il match sul risultato di 4-4. Successivamente fa suo il proprio servizio e mette in difficoltà Galan: deuce e, alla seconda palla break, strappa il servizio della vittoria del set per 6-4.

Secondo set molto più in discesa per il romano che dopo due servizi tenuti riesce a trovare il break dell’allungo sul colombiano Galan, con il game più lungo del match. Galan tiene il servizio successivo e Berrettini risponde con un servizio perfetto: tre ace e game tenuto a zero, con tanto di doppia cifra nelle prime di servizio senza risposta. Nel game finale Galan ci mette del suo e favorisce Berrettini che mette a segno il break vittoria con il secondo set che si chiude sul 6-2