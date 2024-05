Atp Ginevra 2024: rimonta super di Cobolli, batte Shelton e vola ai quarti

Super rimonta di Flavio Cobolli su Ben Shelton al torneo ATP 250 di Ginevra 2024. Sulla terra battuta svizzera il tennista capitolino, reduce dalla bella vittoria di ieri contro Aslan Karatsev, pur essendo partito bene era finito sotto di un set e di un break al cospetto del numero quindici del ranking mondiale, testa di serie numero 4 del tabellone e dunque al debutto oggi dopo il bye. Ma la reazione dell’italiano è straordinaria: vince il secondo set al tie-break e poi domina in lungo e in largo il terzo parziale, vincendo col punteggio di 4-6 7-6(1) 6-2 in due ore e tre minuti di gioco e volando per la quarta volta ai quarti di finale in un torneo Atp, la seconda volta sulla terra rossa. L’avversario, giovedì, sarà il russo Shevchenko.

Shelton parte male al servizio e deve rimontare sotto da 0-30, riuscendoci. In ogni caso, il tennista romano apre bene al servizio nei primi tre turni di battuta, poi però comincia a crescere anche il numero 15 al mondo e nel settimo game, all’improvviso, arriva la palla break sul 30-40 per lo statunitense, chirurgico nel riuscire a sfruttarla portandosi così avanti 3-4 e servizio. Il primo set si chiude poi in modo abbastanza naturale sul 6-4 e nel secondo set Cobolli apre bene tenendo la battuta a zero per la prima volta, poi però subisce un altro break nel terzo game e anche il secondo set prende la strada dello statunitense, che sembra diventa quasi ingiocabile al servizio. Così però, improvvisamente, smette di essere: Cobolli capisce che c’è la chance nell’ottavo gioco e si prende il break, altre chance non sfruttate ai vantaggi nei turni di battuta successivi di Shelton, che in qualche modo però raggiunge il tie-break, dove viene sotterrato 7-1. Si va così al terzo set e diventa uno psicodramma sportivo per lo statunitense, che non ne azzecca più una. Cobolli piazza due break nei momenti giusti e può chiudere 6-2, giocando il suo miglior tennis e non lasciando scampo al rivale che alza bandiera bianca decisamente presto.

“Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sostenuto. Spero di essere già pronto per il prossimo match. Ultimamente ho giocato contro tanti mancini, mi piace giocarci contro”, ha detto a caldo Cobolli in quella che potrebbe essere letta come la vittoria più importante in carriera, vista la classifica del suo rivale.