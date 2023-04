Atp Estoril 2023, Zeppieri si arrende a Sousa: il portoghese vince in tre set

Giulio Zeppieri saluta l’Atp dell’Estoril. Sulla terra rossa portoghese l’azzurro viene sconfitto al primo turno dal padrone di casa Joao Sousa che si impone con il punteggio finale di 6-4 1-6 6-3 dopo quasi due ore di partita. Rimangono due dunque gli italiani in corsa: Fabio Fognini e Marco Cecchinato che, domani alle ore 13, si affronteranno nel derby di secondo turno.

PRIMO SET – L’inizio del match si rivela particolarmente complesso per il 21enne di Latina: dopo aver tenuto il proprio inaugurale turno di servizio, l’azzurro viene immediatamente messo alle strette dall’esperienza di Sousa, che è bravo a sfruttare tutto il supporto del pubblico portoghese per caricarsi ed esprimersi ad un livello molto alto. Nel terzo game, arriva il break in favore del nativo di Guimaraes, che poi è perfetto nei suoi turni di battuta e non concede a Zeppieri neanche una chance per rientrare, involandosi sul 4-2. L’azzurro però non demorde ed alla fine riesce a recuperare il break impattando sul 4-4, ma l’equilibrio dura solamente qualche minuto visto che Zeppieri concede un altro break e stavolta è quello fatale: 6-4 Sousa.

SECONDO E TERZO SET – Nel secondo parziale non c’è storia. L’italiano domina in lungo e in largo ed in pochi minuti si porta agevolmente sul 5-0 senza particolari patemi d’animo. Sousa probabilmente rifiata e si concentra per il terzo e decisivo set, Zeppieri comunque è bravo e autoritario a chiudere il set per 6-1. Nel terzo set l’azzurro ha l’occasione di brekkare nel primo game ma Joao Sousa non solo annulla la chance ma poco dopo, con un meraviglioso passante di diritto, fa impazzire il campo centrale: break per lui, 2-0 e servizio. La partita è in mano al portoghese, Zeppieri prova a rimanere attaccato ma non riesce più a conquistarsi nessuna occasione per riaprire il match. Sousa serve bene, consolida il break e chiude 6-3 al terzo.