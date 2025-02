Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Doha 2025 e dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2025, tornei in programma dal 17 al 23 febbraio. Il circuito Atp si divide tra Medio Oriente (cemento) e Sud America (terra rossa). Occhi puntati soprattutto sul Qatar, dove Jannik Sinner fa ritorno in campo dopo il titolo di Melbourne. L’azzurro guiderà il seeding ma dovrà fare i conti con una concorrenza spietata, composta su tutti da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Al via altri tre top 10 come De Minaur, Medvedev e Rublev, mentre a difendere i colori azzurri ci sarà anche Matteo Berrettini. Meno big presenti in Brasile, dove l’unico top 10 risponde al nome di Alexander Zverev. In virtù del forfait di Rune, la testa di serie numero 2 sarà Lorenzo Musetti. L’altro azzurro ai nastri di partenza è Luciano Darderi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

ATP DOHA – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 20.860

SECONDO TURNO – € 39.119

QUARTI DI FINALE – € 73.281

SEMIFINALE – € 143.436

FINALISTA – € 269.141

VINCITRICE – € 500.230

ATP DOHA – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITRICE – 500 punti

ATP RIO DE JANEIRO – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 18.113

SECONDO TURNO – € 33.958

QUARTI DI FINALE – € 63.618

SEMIFINALE – € 124.523

FINALISTA – € 233.657

VINCITRICE – € 434.257

ATP RIO DE JANEIRO – PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

QUARTI DI FINALE – 100 punti

SEMIFINALI – 200 punti

FINALISTA – 330 punti

VINCITRICE – 500 punti

ENTRY LIST ATP DOHA

1 Jannik Sinner 1

2 Carlos Alcaraz 3

3 Daniil Medvedev 5

4 Novak Djokovic 7

5 Alex de Minaur 8

6 Andrey Rublev 9

7 Grigor Dimitrov 10

8 Stefanos Tsitsipas 12

Ugo Humbert 14

Jack Draper 18

Karen Khachanov 19

Arthur Fils 21

Felix Auger-Aliassime 23

Alexei Popyrin 24

Jordan Thompson 27

Jiri Lehecka 29

Nuno Borges 33

Matteo Berrettini 34

Alexander Bublik 37

Tallon Griekspoor 40

Gael Monfils 41

Jan-Lennard Struff 43

Marin Cilic 21 (PR)

ALTERNATES

1 Zhizhen Zhang 49

2 Juncheng Shang 50

3 Roberto Bautista Agut 53

4 Lorenzo Sonego 55

5 Fabian Marozsan 59

6 Zizou Bergs 60



ENTRY LIST ATP RIO DE JANEIRO