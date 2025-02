Frances Tiafoe non sbaglia all’esordio dell’Atp 500 di Dallas. Il torneo americano, inaugurato nella passata stagione, ha raccolto grandi consensi ed è stato passato a categoria 500 dalla 250 del 2024. Lo statunitense ha piegato al terzo set la resistenza del buon Taro Daniel. 6-1 3-6 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 5, che ha portato a termine il match in un’ora e 47 minuti di gioco. Dopo un primo set a senso unico, sul centrale si fa partita pari con il giapponese che vince con merito il secondo parziale senza concedere palle break. Nel terzo set Tiafoe prima salva una palla break nel secondo gioco e poi, nel game successivo, si porta avanti di un break sul 3-1. Nessuna chance di contro break e il 27enne di Hyattsville accede nel complesso legittimamente al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Yoshihito Nishioka e Brandon Nakashima. Successo importante per il morale di Tiafoe che, dopo aver perso qualche posizione in classifica (18° Atp), sta cercando di avvicinarsi alla top 15 dopo la deludente campagna australiana con l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open per mano di Fabian Marozsan. Quinta sconfitta in fila, tra Challenger e Atp, per Taro Daniel.

Continua il periodo nero di Adrian Mannarino. Il francese, dopo aver raggiunto il best ranking (22) nel 2023, ha avuto grandissime difficoltà nel 2024 e l’avvio di 2025 non è stato promettente. Dopo le sconfitte con Navone (primo turno Atp 250 Auckland), Khachanov (primo turno Australian Open), McDonald (primo turno Challenger Quimper) e Gasquet (primo turno Atp 250 Montpellier) è arrivata anche quella con Rinky Hijikata. 7-5 6-3 il punteggio a favore dell’australiano, che aveva iniziato bene il 2025 ad Adelaide (vittorie con Goffin e Nakashima) prima di cadere rovinosamente al primo turno degli Australian Open contro il qualificato Mitchell Krueger. Al secondo turno Hijikata avrà il vincente dello spettacolare match tra Kei Nishikori e la testa di serie numero 6 Tomas Machac.

A Rotterdam bene Lehecka

Ottima prestazione del numero uno di Repubblica Ceca, che batte in due set Alexei Popyrin con il punteggio di 7-5 6-2. Primo set equilibrato con un Lehecka più pesante, ma anche più falloso dell’avversario. Il ceco è bravo ad approfittare del passaggio a vuoto dell’australiano nel dodicesimo game per chiudere il primo set. Dodicesimo gioco che ha chiuso mentalmente l’incontro. Nel secondo parziale arriva subito il break a zero, che mette in discesa le operazioni del numero 24 del mondo, che nel 2025 cercherà il primo ingresso in top 20, un traguardo ampiamente alla sua portata vista la potenza e la tecnica del suo tennis. Avvio di stagione a rilento per Popyrin, che ha vinto un solo set tra Arnaldi (2-0 primo turno Atp 250 Brisbane), Moutet (3-1 primo turno Australian Open) e il match di oggi. Lehecka al secondo turno se la vedrà con Hubert Hurkacz, che ha dato buoni feedback, dopo il crollo all’esordio a Melbourne con Kecmanovic, nel match di apertura del torneo con Flavio Cobolli.