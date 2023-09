Atp Astana 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 30 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Astana 2023 per la giornata di sabato 30 settembre. In Kazakistan si chiudono gli incontri di ottavi di finale con Griekspoor che apre il programma contro il qualificato Shimabukuro. In campo, a seguire, Korda contro Borges. Poi toccherà a Thiem sfidare Giron e infine il padrone di casa Bublik dovrà vedersela contro Ofner.

CENTER COURT

Ore 08:00 – (1) Griekspoor vs (Q) Shimabukuro

a seguire – Borges vs (5) Korda

a seguire – Giron vs Thiem

Non prima delle 14:00 – Ofner vs (3) Bublik