ATP Anversa 2023: Nardi ko al primo turno, vince Thiem in rimonta

Luca Nardi ko al primo turno del torneo Atp di Anversa 2023. Sul cemento belga l’azzurro non riesce a far fruttare il primo set vinto contro l’esperto Dominic Thiem e subisce la rimonta dell’austriaco, che si impone in tre set col punteggio di 3-6 7-6 6-2. Tanti rimpianti, dunque, per il giovane italiano, che esce di scena all’esordio ma lo fa a testa altissima.

Primo set che ha visto l’azzurro servire un alta percentuale di prime e rispondere bene sul servizio dell’avversario. Il break conquistato nel 6^ game è stato decisivo con Nardi che ha tenuto il servizio fino alla fine ed ha portato a casa il set. Secondo set intensissimo, durato oltre un ora, con al 5^ game il break dell’azzurro, che però, nel game successivo, subisce immediatamente il contro break dell’austriaco. In seguito, quattro turni di servizio a 0 (due per parte) fino ad arrivare al tie break dove Nardi annulla quattro set point che però non bastano a fermare Thiem, che porta il match al terzo set. Terzo Set che ha visto un dominio totale di Thiem e Luca Nardi uscire dalla partita. Subito due break subiti dall’azzurro nei primi due turni di servizio e poi un monologo dell’austriaco fino al termine che vince e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo belga.