Buona la prima a Barcellona per Carlos Alcaraz. La testa di serie numero 1 non sbaglia contro Ethan Quinn al rientro in campo dopo il trionfo nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo un primo set dominato, qualche piccolo passaggio a vuoto nel secondo parziale per lo spagnolo, che è bravo ad evitare il terzo set e a chiudere 6-2 7-6(6) in un’ora e 48 minuti di gioco. Alcaraz avanza al secondo turno dove affronterà Laslo Djere. Il serbo, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni (Coria, Rincon), batte in rimonta il lucky loser Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-7(2) 6-1 6-2. Inizia bene la difesa del titolo dell’anno scorso di Casper Ruud. Il norvegese, reduce dal ko al secondo turno a Monte-Carlo contro Popyrin, rifila un secco 6-4 6-3 al qualificato Daniel Elahi Galan. Al secondo turno ci sarà un altro qualificato. Si tratta di Hamad Medjedovic, uscito indenne in due set dalla lotta con Giovanni Mpetshi Perricard (7-5 7-6). In grande spolvero Stefanos Tsitsipas. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, il greco domina dall’inizio alla fine contro lo statunitense Reilly Opelka e rifila al big server statunitense un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Tsitsipas, lo scorso anno finalista, avrà al secondo turno Sebastian Korda, che ieri ha rimontato l’azzurro Matteo Arnaldi. Arthur Fils elimina un buon Pablo Carreno Busta. Dopo essere stato sotto di un break nel primo set, il transalpino smaltisce le scorie del Masters 1000 di Monte-Carlo e riesce a piegare la resistenza dello spagnolo in due set con il punteggio di 7-6(8) 6-3. Al secondo turno ci sarà un altro spagnolo. Sarà la volta di Pedro Martinez, che ieri ha sconfitto in tre set Brandon Nakashima.

Nelle altre partite

Prosegue il periodo positivo di Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo, rientrato prepotentemente in top 30 nel 2025, lascia cinque game (6-1 6-4) alla wild card Stan Wawrinka e accede al secondo turno senza particolari difficoltà. Per un posto nei quarti di finale sarà lotta con Andrey Rublev, nella partita cartello del turno. Il russo ha impressionato all’esordio con Jesper De Jong, ma sulla carta la superficie lenta dovrebbe favorire l’iberico. Brutto ko per Frances Tiafoe. Lo statunitense si fa rimontare un vantaggio di un set e di un break da Jaume Munar e esce sconfitto 2-6 7-5 6-1 dopo quasi tre ore di battaglia. Salito alla distanza lo spagnolo, che al secondo turno giocherà con Karen Khachanov. Vittoria in rimonta anche per il russo che, dopo aver perso il tie-break del primo set, elimina in tre set Cameron Norrie (6-7 6-4 6-3). Altra ottima prestazione su terra di Alex de Minaur. L’australiano gestisce dall’inizio alla fine e non concede palle break all’esperto terraiolo Tomas Martin Etcheverry. Doppio 6-4 6-4 per la testa di serie numero 5, che al secondo turno incontrerà il lucky loser Fearnley.