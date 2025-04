Sara Curtis protagonista nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Nei 100 stile libero la classe 2006 del Centro Sportivo Esercito sfiora i 52” e stampa il nuovo record italiano togliendo il primato a Federica Pellegrini (Settecolli 2016 53”18). 53”01 il tempo di Curtis, che fa segnare la miglior prestazione dell’anno nei 100 stile e stacca anche il pass per i Mondiali di Singapore, in programma dall’11 luglio al 3 agosto prossimi. Dominata la concorrenza di Emma Virginia Menicucci (Centro Sportivo Esercito), 2^ in 54”14, e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle), 3^ in 54”28. “Sono contenta e soddisfatta di ciò che ho fatto oggi. Volevo sia il pass per Singapore che il record italiano. Ho lavorato molto sui 100 stile e oggi sono riuscita ad esprimermi al meglio. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile”, le parole di Curtis ai microfoni di RaiSport.

Doppio pass per Singapore nei 200 misti. Insieme a Sara Franceschi (Fiamme Gialle), anche Anita Gastaldi (Centro Sportivo Carabinieri) prenota un biglietto per la spedizione italiana della prossima estate. Le due azzurre dominano la gara e chiudono rispettivamente in 2’10”95 e 2’10”97 con Franceschi davanti a Gastaldi nella volata finale. A completare il podio Anna Pirovano (Fiamme Azzurre), 3^ in 2’12”26. “Sto risolvendo i problemi al collo avuti negli scorsi mesi. Volevo vincere questa gara e sono molto contenta di aver fatto anche il tempo per il Mondiale”, le parole di Franceschi ai microfoni di RaiSport.

Nelle altre gare

Grande equilibrio nei 100 stile libero al maschile. Manuel Frigo (Fiamme Oro) conferma le ottime sensazioni date in batteria e tocca davanti a tutti in 48”34. Un tempo che vale al classe 1999 veneto il pass per i Mondiali in staffetta. Serviva abbassare il crono di tre decimi per centrare la qualificazione nella gara individuale. Indietro Alessandro Miressi (Fiamme Oro), 4^ in 48”74. A podio il classe 2006 Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle), 2^ in 48”60, e Lorenzo Zazzeri (Centro Sportivo Esercito), 48”62. “Sono contento di aver vinto il mio primo titolo italiano, ma speravo di fare un tempo migliore. Sono soddisfatto per il pass per la staffetta”, le parole di Frigo ai microfoni di RaiSport.

Simona Quadarella vince i 1500 stile libero. 16’03”77 il tempo della classe 1998 romana, che batte Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro), 2^ in 16’09”81, e Noemi Cesarano (G.S. Marina Militare), 3^ in 16’22”96, ma non trova il tempo per staccare il pass per i Mondiali di Singapore, dopo la qualificazione negli 800 ottenuta nella prima giornata. “Ho avuto qualche fastidio alla spalla in giornata e non sono riuscita ad aumentare il ritmo quando dovevo. Nel complesso sono soddisfatta dei miei risultati, anche il 200 è andato bene”, le parole di Quadarella ai microfoni di RaiSport.

Titoli italiani anche per Alberto Razzetti nei 200 misti e per Davide Marchello negli 800 stile libero. Qualche problema fisico per il 25enne ligure, che nuota in 1’58”05 e manca la qualificazione per Singapore. “Non mi sento brillante e mi dispiace molto. Ho lavorato tanto in Australia ma la salute non mi ha aiutato in questi giorni. Sicuramente c’è una bella crescita dietro di me e questo mi aiuta ad essere sempre motivato”, le parole di Razzetti ai microfoni di RaiSport. Marchello (7’53”32) sorprende Luca De Tullio nella lunga distanza con una grande ultima vasca. “Ho fatto gli ultimi 200 metri a tutta. Oggi mi sono sentito bene in acqua. Mi aspettavo di fare questo tempo, ma non pensavo di vincere”, le parole di Marchello ai microfoni di RaiSport.

Assoluti di Riccione che proseguono domani con la quarta giornata di gare. Si parte alle 10.00 con le batterie. Appuntamento alle 18.00 per le finali dei 100 farfalla uomini, 100 dorso donne, 200 dorso uomini, 200 farfalla donne, 200 rana uomini, 50 stile donne, 200 stile uomini e 4×200 stile donne (serie).