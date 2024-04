Tiro a volo, preolimpico Doha 2024: Bacosi quarta, Cassandro prova la rimonta

Va in archivio la seconda giornata delle qualificazioni dello skeet femminile e maschile a Doha, teatro del preolimpico di tiro a volo. Una competizione che ai colori azzurri interessa ma non ai fini dei pass olimpici, visto che l’Italia in un modo o in un altro avrà comunque contingente pieno con due atleti in ognuna delle due specialità. Nelle prime due giornate sono stati affrontati i primi 100 piattelli, domattina sarà tempo degli ultimi 25 piattelli di qualificazione prima delle finali a 6 in programma nel pomeriggio.

Nella gara femminile perde qualche posizione Diana Bacosi, che ieri si trovava in testa con 49/50. L’azzurra ha pagato dazio nella seconda serie odierna con un 21/25 che la porta a un totale di 95/100, punteggio che vale il quarto posto provvisorio per Bacosi che è quindi in piena corsa per un posto in finale. Con lei anche la finlandese Marjut Heinonen, la cinese Yiting Jiang e l’azera Rigina Meftakhetdinova, mentre al comando c’è l’indiana Maheshwari Chauhan che oggi è riuscita a compiere un 50/50 per un totale di 98/100. Con 97 segue la cilena Francisca Crovetto Chadid insieme alla kazaka Assem Orynbay e alla svedese Victoria Larsson.

Nella gara maschile invece c’è la rimonta di Tammaro Cassandro, che dopo il 47/50 di ieri si è riscattato con un 50/50 per un totale di 97/100 che rimette l’azzurro in corsa per una finale comunque molto complicata. A 97 con Cassandro ci sono infatti altre 12 tiratori, considerando che con 99 guidano il pakistano Chand e il francese Lejeune e a 98 ci sono addirittura altri dieci atleti. Più indietro gli altri due italiani: Luigi Lodde e Gabriele Rossetti sono infatti nelle retrovie con 93/100.