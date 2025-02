Dopo la pausa invernale, ripartono i grandi appuntamenti con l’arrampicata sportiva, che a Prato vede in scena la Coppa Italia di Boulder. Nella giornata di ieri al Centro di arrampicata Crazy Center si sono tenute le qualificazioni, che hanno regalato subito risultati importanti in vista, poi, delle semifinali e delle finale, che si disputeranno nella giornata odierna. Al maschile, tris di atleti che hanno chiuso con il miglior punteggio, in 109.6: si tratta di Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy), già in gara a L’Aquila lo scorso gennaio con il secondo posto nella prima prova di qualifica U21 Senior, Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team) e Simone Mabboni (Crazy Center – E.T.S.).

Quarto posto, con 99.8 punti, per Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy) e Giovanni Bagnoli (Crazy Center – E.T.S.). Qualificati alle semifinali anche Pietro Vidi, Nicolò Sartirana, Pietro Biagini, Matteo Baschieri, Davide Marco Colombo, Francesco Marchionni, Johannes Egger, Luca Boldrini, Nicolò Sacripanti, Michael Piccolruaz, Matteo Reusa, Michele Bono, Leonardo Colombo, Ernesto Placci, Tommaso Pansini, Daniele Panci, Tommaso Lamboglia, Simone Belandinelli, Tommaso Milanese, Luca Malosti.

Per quanto riguarda la gara femminile di questo appuntamento di arrampicata sportiva a Prato, show di Federica Papetti (Rock Brescia Asd) nelle qualificazioni, in cui ha ottenuto 124.8 punti, seguita a ruota da Giulia Medici (S.S.D. Sport Promotion) con 124.7 punti e da Stella Giacani (The Change SSD Arl) con 124.1. In semifinale anche Miriam Fogu, Carolina Gradaschi, Elena Brunetti, Giulia Previtali, Leonie Hofer, Irina Daziano, Emma De Nicola, Francesca Matuella, Giulia Rosa, Savina Nicelli, Maia Marinescu, Matilda Liù Moar, Chiara Pesenti Gritti, Bettina Dorfmann, Leonora Lucarelli, Viola Bergamelli, Viola Battistella, Caterina Dal Zotto, Petra Campana, Silvia Abate, Virginia Bresolin.

Arrampicata sportiva: dopo Prato, prossima tappa a Mozzate

Dopo l’appuntamento in Toscana, la Coppa Italia si sposterà in Lombardia, e più precisamente presso il Lezard di Mozzate (Como) il 22-23 febbraio. Dopo un mese, il 29 e 30 marzo, la terza tappa a Modena. In mezzo, l’1 e 2 marzo, a Genova partirà la Coppa Italia Giovanile (U15-17), per offrire uno primo sguardo su quelli che saranno i protagonisti del futuro; la seconda tappa sarà a Verona il 5 e 6 aprile. Bisognerà attendere il fine settimana del 15-16 marzo per lo start del Campionato Italiano Boulder, con i migliori atleti del Bel Paese protagonisti presso il centro di arrampicata Monkey Island di Roma.

Il 22 marzo prenderà il via la Coppa Italia di Speed e Brugherio (MB), con la specialità che poi vedrà il clou il 28 giugno con il Campionato Italiano a San Tomaso Agordino (BL). Infine, il circuito di Coppa Italia Lead partirà ad aprile a Casalecchio di Reno (in contemporanea con la 2° prova di Coppa Italia Speed). Il Campionato Italiano di Lead chiuderà la stagione agonistica italiana il 4-5 ottobre presso il Centro Federale di Arco.