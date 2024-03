Zverev-Marozsan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Alexander Zverev sfiderà Fabian Marozsan nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il numero cinque del mondo deve perdere ancora un singolo set ed è reduce dalla vittoria in scioltezza nei confronti del russo Karen Khachanov. Davanti a lui c’è il top sessanta ungherese che, da qualche settimana a questa parte, sta letteralmente scalando le classifiche con il suo tennis potente ma allo stesso tempo atipico. Ne sanno qualcosa sia il danese Holger Rune sia l’australiano Alex De Minaur, sconfitti dal magiaro rispettivamente al secondo turno e agli ottavi di finale. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Zverev che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un posto in semifinale contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, prima forza del tabellone, oppure il veterano bulgaro Grigor Dimitrov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI