Vicenza-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Renate, match dello stadio Romeo Menti valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra biancorossa ha perso qualche punto di troppo per strada in questo avvio di stagione e spera di tornare al successo per mantenere sotto tiro le dirette avversarie per la promozione.

Vicenza-Renate, come seguire il match

La formazione nerazzurra, dal suo canto, ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile vincendo tutte le sue cinque gare e piazzandosi al comando della classifica a punteggio pieno insieme al Padova. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 24 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

