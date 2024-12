Tutto pronto per Verona-Taranto, partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. L’ultima giornata del girone di andata, che definisce le otto qualificate alla Coppa Italia, si apre con l’anticipo del venerdì tra gli scaligeri ed i pugliesi. La squadra di Rado Stoytchev vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la settima vittoria stagionale e confermarsi al quinto posto. Gli uomini di coach Dante Boninfante, reduce dalla sconfitta interna al tie-break contro Modena, vanno a caccia di una grande prestazione per conquistare altri punti e provare così a migliorare la decima posizione in classifica. Chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 20.00 di venerdì 6 dicembre al Pala Agsm AIM di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Rana Verona e Gioiella Prisma Taranto della massima serie del campionato italiano di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Verona-Taranto del campionato di Superlega 2024/2025 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.