Verona-Lazio stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 18:30 di stasera, lunedì 6 febbraio la Lazio farà visita al Verona al Bentegodi in occasione del posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Grande equilibrio nelle ultime 14 sfide tra Hellas Verona e Lazio in casa degli scaligeri in Serie A: cinque successi per parte e quattro pareggi, ma il confronto più recente al Bentegodi ha sorriso ai gialloblù che si sono imposti 4-1.