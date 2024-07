Verona-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Verona-Feralpisalò, match valevole per l’amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione 2024/2025. Gli uomini guidati da mister Paolo Zanetti, dopo aver dominato il derby di mercoledì scorso contro la Virtus Verona, stanno per alzare il livello dei loro avversari, trovandosi davanti una formazione che arriva dalla retrocessione in Serie C. Per questo bisognerà alzare anche la soglia dell’attenzione per evitare di fare brutte figure.

Verona-Feralpisalò, come seguire il match

Anche in questo caso il tecnico della compagine scaligera avrà la possibilità di schierare in campo diversi nuovi innesti, che già nei precedenti test hanno avuto modo di mettersi in mostra. La partita andrà in scena alle ore 20:30 di sabato 27 luglio, per il momento, non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che il club comunichi aggiornamenti a ridosso della sfida. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.