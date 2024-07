Venezia-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 17:30 di oggi, giovedì 25 luglio Venezia e Vis Pesaro scenderanno in campo in occasione della quarta amichevole del precampionato della squadra lagunare, che ha già affrontato in questi giorni Postal, Real Vicenza e Genoa. La Vis Pesaro milita in Serie C ed è un impegno da non sottovalutare per gli uomini di Eusebio Di Francesco, che sta cercando una buona quadratura per la sua squadra. La partita si svolgerà a porte chiuse e non è stata ancora comunicata la copertura tv o streaming dell’evento, ma è possibile che il Venezia decida di trasmettere la partita sui propri canali social. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e su eventuali dirette del match amichevole.

Si tratta di un test prezioso per Di Francesco, in attesa di colpi dal mercato. Come anticipato dal ds Antonelli in conferenza stampa pochi giorni fa, il club sta “cercando di fare dei colpi importanti, rispettando però i nostri parametri consapevoli che la concorrenza è tanta”, soprattutto in attacco dove “abbiamo due giocatori che pensiamo possano far bene e ci piacerebbe affiancarli con altri che abbiano velocità, tecnica e forza. La nostra volontà e quella di cogliere tutte le opportunità, cercando di chiudere le priorità anche se il mercato è ancora lungo”. Di Francesco attende e intanto lavora con gli uomini a disposizione. Ora una nuova amichevole prima del ritiro in Olanda. Appuntamento alle 17:30 di giovedì 25 luglio.

DATA: Giovedì 25 luglio

ORARIO: 17:30

TV e STREAMING: non comunicato