Venezia-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Cremonesse, match dello stadio Penzo valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli arancioneroverdi sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e vogliono continuare a mettere punti in cascina per sperare nel passaggio diretto nella massima seria. Per i grigiorossi di Giovanni Stroppa si tratta di un pesante scontro diretto che, giunti a questo punto della stagione, potrebbe essere fatale per una delle due squadre. I padroni di casa sono reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite e sperano di proseguire la striscia positiva per continuare a sperare nella promozione diretta. Gli ospiti, invece, hanno assolutamente bisogno di ritrovare il successo dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA