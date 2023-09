Ufc, Manolo Zecchini vs Morgan Charriere oggi in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 125

Manolo Zecchini è pronto a debuttare in Ufc contro il francese Morgan Charriere nella Ufc Night di Parigi. L’italiano – il secondo in attività nella promotion dopo Marvin Vettori – vuole subito regalarsi una vittoria, ma la partenza è in salita contro il fighter di casa, che sarà spinto dal suo pubblico. ‘Angelo Veneziano’, questo il soprannome di Zecchini, parte da un record di 11-3 e nei pesi piuma vuole subito stupire. E per lui, a differenza dei programmi originari, c’è subito il debutto in main card. Quello tra Zecchini e Charriere sarà infatti il match d’apertura dell’evento, che inizierà alle 21:00 (orario italiano). Poi spazio agli altri combattimenti, su tutti il main event tra Cyril Gane e Serghei Spivac in programma intorno alle 23:30 circa. Prima ancora spazio al ritorno sull’ottagono di Rose Namajunas, che sfiderà Manon Fiorot. L’intero evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, con telecronaca di Alex Dandi.

DATA: Sabato 2 settembre 2023

Orario: 21:00

Diretta tv e streaming: Dazn

Programma Ufc Fight Night Parigi

Dalle 21:00, Manolo Zecchini – Morgan Charriere (pesi piuma)

A seguire, William Gomis – Yanis Ghemmouri (pesi piuma)

A seguire, Volkan Oezdemir – Bogdan Guskov (pesi massimi leggeri)

A seguire, Benoit Saint-Denis – Thiago Moises (pesi leggeri)

A seguire, Manon Fiorot – Rose Namajunas (pesi paglia donne)

A seguire, Ciryl Gane – Serghei Spivac (pesi massimi)