Udine-Juvi Cremona oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Udine-Juvi Cremona, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Gara-1 è stata di fatto senza storia, con i padroni di casa che non hanno lasciato scampo agli avversari, imponendosi col risultato di 95-65. Un risultato frutto soprattutto dell’incredibile 28-4 dell’ultimo parziale, in cui gli ospiti non sono riusciti a reagire ai colpi di Udine. Il tutto nonostante fosse stata la Juvi Cremona a partire meglio, aggiudicandosi il primo quarto per 18-25. Un fattore, questo, che fa intendere come la formazione di coach Bechi, che si è qualificata per la prima volta ai playoff, abbia in realtà le carte in regola e il potenziale per provare il colpo esterno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Udine-Juvi Cremona, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.