Oggi alle 20.45 Ucraina e Islanda si sfidano per un posto agli Europei 2024. Si giocherà alla Tarczynski Arena di Wroclaw, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. La partita non sarà trasmessa singolarmente in tv, ma sarà visibile su Diretta Gol di Sky, sul canale Sky Sport Calcio (202) . Per lo streaming, gli utenti Sky potranno usufruire dell’app per computer e mobile Sky Go, oppure di Now.