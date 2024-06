Tour de France 2024, ventunesima tappa Monaco-Nizza: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2024 si conclude domenica 21 luglio con la ventunesima e ultima tappa, la cronometro individuale di 33,7 chilometri dal Principato di Monaco a Nizza. Nell’anno in cui le Olimpiadi di Parigi “vietano” la passerella sui Campi Elisi, la Grande Boucle numero 111 si decide con una spettacolare prova contro il tempo che prevede anche dei tratti in salita. Sarà su queste strade che andrà in scena l’ultimo duello per la classifica generale, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

I corridori si presenteranno in partenza in ordine inverso rispetto alla classifica generale. Gli organizzatori prevedono al momento la prima partenza alle ore 14:40, con la maglia gialla che invece inizierà la sua fatica alle 18:45 per concluderla intorno alle 19:30. Gli appassionati potranno seguire l’ultima tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 15:40, con Tour Replay che a seguire offrirà commenti, analisi, interviste e ovviamente la premiazione finale del Tour 2024. Spazio poi su RaiSport a Tour di Sera e Tour di Notte, rispettivamente in onda alle 20:00 e alle 23:50.

Sulle reti Eurosport invece la diretta sarà integrale, tra i canali 210 e 211 di Sky e la piattaforma Discovery+ che insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go comporrà l’offerta per la diretta streaming della Grande Boucle. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 in tempo reale ogni giorno con dirette, classifiche aggiornate, highlights e tanto altro ancora.