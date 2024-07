Tour de France 2024, diciassettesima tappa Saint-Paul-Trois-Château – Superdévoluy oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2024 prosegue oggi con la diciassettesima tappa, che porta la Grande Boucle da Saint-Paul-Trois-Château alla stazione sciistica di Superdévoluy dopo 177,8 chilometri che promettono scintille. Si tratta infatti del primo “assaggio” alpino, prima delle due frazioni di alta montagna che nei prossimi giorni decideranno definitivamente la corsa francese. I tre GPM nel finale di tappa potrebbero essere teatro di una nuova battaglia tra la maglia gialla Tadej Pogacar e il rivale Jonas Vingegaard, che ha promesso di lottare per cedere il simbolo del primato dopo le vittorie delle ultime due edizioni del Tour. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

La diciassettesima tappa del Tour de France 2024 partirà dal chilometro zero alle ore 12:45, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con gli appassionati che a fine corsa potranno seguire commenti, analisi e interviste a caldo grazie a Tour Replay sempre sulla seconda rete Rai. In serata invece doppio appuntamento di riepilogo su RaiSport, che manderà in onda Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, disponibile sui canali 210 e 211 di Sky e tramite la piattaforma di Discovery+ che offrirà la diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it racconterà il Tour 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate, video e tanto altro ancora.