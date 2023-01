Tottenham-Portsmouth oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv oggi Tottenham-Portsmouth, appuntamento valido per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. Il ritorno dalla sosta non è stato semplice per la squadra di Antonio Conte, che aveva ottenuto un punto nelle prime due uscite in Premier League. Poi è arrivato il convincente successo sul Crystal Palace che ha riconsegnato fiducia in vista di questo match di FA Cup. Avversario odierno il Portsmouth, formazione che naviga a metà classifica in League One, ovvero la terza divisione britannica. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 13:30 e il match sarà trasmesso su Dazn.