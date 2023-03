Torneo di Viareggio 2023, ottavi di finale: calendario, programma, orari e tv

Si avvicinano gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023: ecco di seguito il calendario, il programma, gli orari e le informazioni sulla diretta tv. Si scende in campo lunedì 27 marzo alle ore 15 (salvo anticipi o posticipi), la formula prevede che si affrontano tra loro le prime del gruppo A (gironi 1-4) contro le seconde del gruppo B (gironi 5-8), di conseguenza le prime del gruppo B contro le seconde del gruppo A. Di seguito il regolamento: “Alla 73ª Viareggio Cup prendono parte 32 squadre inserite in otto gironi da 4: le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi, dove le vincitrici dei gironi del gruppo A (dall’1 al 4) affronteranno le seconde del gruppo B (dal 5 all’8) e viceversa. Per decretare le graduatorie di merito delle prime e delle seconde classificate, si terrà conto, nell’ordine, di punti ottenuti e differenza reti totale”.

OTTAVI DI FINALE

IN AGGIORNAMENTO

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center (ore 15) (Sintetico)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)

