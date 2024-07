Torino-Cremonese oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torino-Cremonese, amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione 2024/2025. Secondo appuntamento pre stagionale per la formazione del nuovo tecnico Paolo Vanoli, che dopo il successo di misura contro la Virtus Verona della scorsa settimana, torna in campo nel ritiro di Pinzolo per sfidare la finalista degli scorsi play-off di Serie B. Sarà un test utile per capire il grado di preparazione del sodalizio granata e per valutare il lavoro del nuovo allenatore.

Torino-Cremonese, come seguire il match

La partita andrà in scena alle ore 16.00 di sabato 27 luglio, e sarà visibile in diretta streaming su Torino Channel. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con la cronaca finale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.