Supercoppa Europea 2024 in tv: data, orario e diretta streaming

La Supercoppa Europea 2024 sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match in cui si sfidano, prima dell’inizio della nuova stagione calcistica, le vincitrici della Champions League e quella dell’Europa League. Una partita che vedrà scendere in campo, dunque, una tra Real Madrid e Borussia Dortmund, opposta a una tra Bayer Leverkusen e Atalanta, in base all’esito delle due finali europee. Si tratta di una manifestazione in sfida secca, anche se si è riflettuto sul cambio di format in virtù dell’introduzione anche della Conference League e dunque di una terza vincitrice di un trofeo europeo.

SUPERCOPPA EUROPEA 2024 IN TV: TUTTE LE INFORMAZIONI

Il trofeo Uefa è messo in palio a Varsavia, in Polonia, mercoledì 14 agosto, alle ore 21. La SuperCup sarà trasmessa in tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.