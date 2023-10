Sporting Lisbona-Atalanta, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti di Sporting Lisbona-Atalanta, match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. In terra portoghese per la Dea arriva una trasferta molto importante per l’economia di questo girone, una vittoria potrebbe davvero lanciare i nerazzurri di Gasperini. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 5 ottobre.

Sporting Lisbona-Atalanta sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia.